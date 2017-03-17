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''SURVİVOR'DA FİNALİ GARANTİLEDİ''

''Survivor'da finali garantiledi''

Hakan Hatipoğlu, Survivor'da gönüllüler takımından Ogeday Girişken için 'banko finalde' dedi.

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Hakan Hatipoğlu, TV8'de ekranlara gelen 'Survivor Panorama' programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Survivor'ın eski yarışmacısı, "İki haftadır Survivor'ın yıldızı Ogeday (Girişken) ve Tuğçe (Melis Demir). Çok iyi gidiyorlar. Ogeday ciddi ve hızlı bir çıkış yakaladı. Ogeday banko finalde. Eğer sakatlanmazsa yüzde 99 Kıbrıs'ta olacaktır. Böyle ahlaklı böyle iyi yarışmacılar finali hak ediyor. Bana Hilmicem'i hatırlatıyor. Her türlü fırsatı güzel değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Programın konuğu Ümit Karan ise ünlüler takımının, kendi arasında yaşadığı ciddi tartışmalar nedeniyle henüz Ogeday'ı çözemediğini savundu.

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