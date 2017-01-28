SURVİVOR'DA GÖNÜLLÜLER ADASI KARIŞTI

Survivor'da Gönüllüler adası karıştı

Survivor 2017 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor 2017 yeni bölümde Gönüllüler Fulya'yı gönderdiklerine bin pişman...

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TV 8’in izleyiciyi ekrana kilitleyen yarışma programı Survivor 2017’nin 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor 2017 yeni bölümde Fulya’nın yarışmaya veda etmesinin ardından Gönüllüler adasında çatlaklar oluşuyor. Survivor 2017 5. bölümü ile 27 Ocak Cuma akşamı TV8 ekranlarında… Survivor son bölümde gerçekleşen kaza yarışmacıların yüreğini ağzına getirdi. Adada böyle bir gelişme yaşanması herkesi üzerken, Acun Ilıcalı’nın tepkisi de bir hayli korkutucu oldu.

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