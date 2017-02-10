Survivor'da herkes birbirine girdi

Survivor 2017'de şimdi de Gönüllüler takımı karıştı. Survivor'un yayınlanan yeni bölüm fragmanda adeta herkes birbirine girdi...

Survivor 2017'de bu hafta dokunulmazlık oyunları öncesinde heyecanlı anlar yaşanıyor. Gönüllüler adasında Erdi, Berna ve Gökhan birbilerine giriyor. Gönüller adasında Berna isyan ederek Erdi'ye yükleniyor.

Survivor yeni haftası için sabırsız bekleyiş sürerken yayınlanan fragman hem heyecanlandırdı hem de çarpıcı detayları gözler önüne serdi. Zorlu parkurlarıyla yarışmacıları bir hayli zorlayan Survivor yeni fragmanına Gönüllüler arasındaki tartışma damga vurdu. Göz6 şampiyonları Erdi ve Berna arasında sesler yükseliyor.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA NELER OLDU?

Survivor'da geçtiğimiz haftaya İlhan ve Fatih arasında geçen kavga damga vurmuştu. Survivor 2017'de Fatih Hürkan ile İlhan Mansız arasında beklenmedik bir tartışma yaşandı. Yaşanan sözlü tartışma yarışmacıların araya girmesi ile sona erdi.



Survivor 2017'de beklenmedik bir kavga yaşandı. İletişim ödülü oyunu sırasında Fatih Hürkan ile İlhan Mansız arasında karşılıklı atışma ile başlayan gerginlik, Survivor 2017 son bölümde ikilinin sesini yükseltmesi ile devam etti. Survivor 2017'de yaşanan kavgada Fatih Hürkan'ın kullandığı kelimeler üzerine İlhan Mansız sinirine hakim olamadı ve takım arkadaşının üzerine yürüdü. Bu sırada diğer yarışmacılar araya girerek ikiliyi ayırdı.

Survivor'dan elendi bombayı patlattı: 'İlhan Mansız'a aşıktım'

Alp Kırşan sakinleşen ikili ile son kez konuşarak oyun sırasında böyle gerginliklerin olabileceğini ancak sakin olunmasında fayda olduğunu söyledi. Alp Kırşan, oyun alanlarında bu şekilde tartışmaların doğru olmadığını bunun yerine adada konuşmanın hayırlı olduğunu söyledi.



KİM ELENDİ?



Survivor 2017'de kim elendi sorusunun yanıtı son bölümde belli oldu. SMS oylamasının sonunda Survivor'a veda eden ismi Acun Ilıcalı açıkladı.

Survivor 2017'da elenen isim belli oldu. Acun Ilıcalı dört ismin eleme adayı olarak belirlendiği Survivor 2017'de SMS oylamasına göre kimin elendiğini açıkladı. Survivor 2017'de Denisa, Erdi, Sabriye ve Adem eleme adayı olarak belirlendi. SMS oylamasının sonucuna göre ise Denisa oldu.



Sembolü kazanan takım ödüle kavuştu



Sembolü kazanan takım olan Ünlüler Takımı, büyük mutluluk yaşadı. Sembol ödülünü kazanarak mor odaya giden ünlüler poğaça yediler. Uzun süredir hasret kaldıkları poğaçaları büyük bir zevkle yiyen Ünlüler daha sonra kareoke yaptılar. Şarkılarla mor odada coşan Ünlüler Takımı stresten uzak keyifli dakikalar yaşadılar.



Ödülden faydalanamayan isimler ise duruma fazlasıyla tepkiliydi. Özellikle Fetih, gitmeyen isimlerin gitmesi gerektiğini söyleyerek tepki gösterdiler.

Ödüle giden isimler daya döndükten sonra da tartışmalar devam etti. Fatih rahatsızlığını Tarık ve Furkan'a anlattı. Fatih ile Tarık arasında konu ile ilgili tartışma çıktı. Fatih kendisi olsaydı ısrarla nasıl bir tercih yapacağını söyledi. Diğer yarışmacılar da konuya nasıl baktıklarını dile getirdi.



Anıl'ın başarı dilemesi sorun oldu

Gönüllüler Takımı'nda Anıl'ın Ünlüler Takımı'na başarı dilemesi, arkadaşlarının tepkisini çekti. Bundan sonra Ünlüler'e karşı böyle bir davranış yapılmaması gerektiğini söyleyen Volkan, özellikle Anıl'ı uyardı.