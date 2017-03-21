Survivor'da ''İ.Mansız'' krizi

Survivor’da dün akşam Ünlüler ve Gönüllüler haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldiler. Büyük rekabete sahne olan oyunu Gönüllüler aldı. Bu sonuçla birlikte Ünlüler üst üste 6 dokunulmazlık oyununu da kaybetmiş oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

İlk dokunulmazlık oyunu sonrası Şahika ve Sedat’ın ismi eleme potasına çıkmıştı. İkinci dokunulmazlığın da kaybedilmesinin ardından bu sefer isimleri yazılan kişiler Pınar ve Furkan oldu.

“İMANSIZ” KRİZİ

Çılgın Sedat’ın konseyde İlhan Mansız’ın ismini kağıda “İ.Mansız” diyerek yazması büyük bir krize neden oluyor. Serhat ve Furkan bu davranışa karşı tepki gösterirken Sedat ise “imansız” imasında bulunmadığını vurguladı.