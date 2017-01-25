Survivor'da kim elendi ?

Dün akşam yapılan ilk eleme gecesinde Gönüllüler takımından Fulya yarışmaya veda etti. İki dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönülüler takımı dün yapılan ödül oyununu da kaybedince balık tutma setini Ünlüler takımına kaptırdı.

SURVİVOR'DA YEDEK YARIŞMACILAR

Veda konseyinde 4 kişilik yedek takımdan üç kişi adaya katıldı. En çok SMS oyu alan Şadin adaya katılan ilk kişi oldu ve gönüllüler takımını seçti. En çok oyu alan ikinci isim ise Anıl oldu. Anıl da gönüllüler takımına katılmayı seçti. Survivor adasına girecek 3. ve son isim Fatih oldu. 2 isim gönüllüleri seçtiği için Fatih ünlüler takımına katıldı.

Veda konseyinde yarışmacıların performans puanları da açıklandı. Eser West ve Sema en başarılı oyuncu oldu. Acun Ilıcalı veda konseyinde gönüllüler takımından en az SMS oyunu alan kişiyi açıkladı. Erdi, Fulya, Berna ve Eser arasından daha az oy alan Fulya Survivor'a veda eden isim oldu.

SURVİVOR 2017'DE KİM ELENDİ?

Dün akşam yapılan konseyde Survivor'da elenen ilk isim Fulya Şahin oldu... Fulya, elendiği için gözyaşlarına hakim olamazken Volkan ve Ogeday'a karşı tepkisini gösterdi. Ben burda kimsenin hakkını yemedim diyen Fulya, ayrılırken Eser, Erdi ve Berna ile vedalaştı.

FULYA ŞAHİN KİMDİR?

Survivor’ın en genç isimlerinden biri olan Fulya Şahin, 1991 yılında İstanbul’da doğdu. Yüksek eğitimini Trakya Üniversitesi'nde tamamladı. Survivor Gönüllüler takımına katılan Fulya Şahin, tanıtım fragmanında söylediği "Ben Fulya, adımı kazımaya geldim" cümlesiyle ne kadar iddialı olduğunu gözler önüne serdi. Adaya yolculuk yapmadan önce İnstagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Fulya Şahin, "Rabbim hepimizi bu yolda muvaffak etsin.Hak, Adalet, Birlik ve Beraberliğin olduğu Güzel bir Gönüllüler Sezonu olsun. Gönüllüler Destekçilerimize Sonsuz Teşekkürler.Sizlerin desteği ile gücümüze güç katacağız İnşallah.."şeklinde düşüncelerini paylaştı.

FULYA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Acun Ilıcalı'nın ismini açıklaması üzerine Fulya gözyaşlarına hakim olamadı. 'Ben 27 yaşımdayım. Alem bana her zaman hak hukuku çok iyi öğretti. Bu yaşıma kadar kimsenin hakkını yemedim. Benim potaya hak yediğim gerekçesiyle ismimi veren Volkan ve Ogeday'a hakkımı helal etmiyorum. Onların benim gücüme ihtiyaçları vardı. Asıl hakkımı yiyen onlardı benim. Birleşmeye kadar takım olamazsak siz de finale gidemezsiniz. Birleşmeye kadar takım olabilseydik. Kafası yarıldı (Volkan). Çok geçmiş olsun. Allah'ın adaletine her zaman inanıyorum. Yeni gelen arkadaşların da yolu açık olsun. Hayallerimin fırsatını yakalamışken yarıda kesilmesi büyük bir hayal kırıklığı benim için.'

SURVİVOR'DAKİ EN BAŞARALI İKİ YARIŞMACI

Survivor'a yeni kurallar geliyor. Her hafta en iyi yarışmacının seçileceği Survivor'da birinci olanlar için ödül verilecek. Gelecek haftadan itibaren başlayacak olan ödül sistemine göre oyunlarda en fazla galibiyet alanlar birinci olacak. Bu hafta Survivor'da birinci olan isimler Gönüllüler takımından Eser, Ünlüler takımından Sema oldu.