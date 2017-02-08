Survivor’da kim elendi?

TV8’in ve ekranların en heyecanlı yarışma programlarından biri olan Survivor’ın 14. bölümü bu akşam TV8 ekranlarında yayınlandı. Survivor son bölümde yarışmaya bir kişi veda etti.

Haftanın ilk dokunulmazluk oyunu sonrası kazan taraf Ünlüler olmuş, Gönüllüler konseyde Erdi ve Denisa’nın ismini vermişti. İkinci dokunulmazlık oyununda ise Gönüllüler üstünlük sağlamış, Ünlüler ise Sabriye ile Adem’in ismi eleme potasına çıkarmıştı. Dünkü elemede en az oyu alan Denisa olunca yarışmaya veda eden isim oldu.