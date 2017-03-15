Survivor 2017'de bu hafta birbirinden heyecanlı ve tansiyonu yüksek dakikalar yaşandı. Survivor 2017 tüm hızıyla devam ederken ünlüler ve gönüllüler takımı arasında ada hayatında olumsuzluklar iyice arttı. Ünlüler takımı ödül oyunlardan bu hafta oldukça şanslı ayrılırken, dokunulmazlık oyunlarında istediklerini yapamadılar. Bu hafta 4 eleme adayıyla konseye giden ünlüler takımında gergin anlar yer aldı. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte adaya veda eden o isim.

Survivor'da rakiplerinden daha düşük SMS oyu alarak yarışmaya veda eden isim Fatih Hürkan oldu. Bu sounucun ardından kısa bir açıklama yapan Fatih, kimseyi kırmak istemediğini ama oyun içinde yaşanan gerginlikler ile bir takım sorunlar yaşandığını ve bunun için üzgün olduğunu dile getirdi. Takım arkadaşları ile vedalaşan Fatih, İlhan Mansız ile vedalaşmadı.

İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2017'de dün akşamnefes kesen bir iletişim oyunu yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı dün akşamarkadaşlarından gelecek olan mektuplar için savaştılar. Oyun esnasında iki takımda da hırs ve azim oldukça üst düzeydi. Gönüllüler takımı oyunun ilk etabında ünlüler takımına hiç şans vermedi ve oyun 1-0'lık skorla gönüllüler takımına gitti. Oyunun ikinci etabında ise Şahika Ercümen ve Pınar Saka'nın güzel performansları oyunu ünlüler takımına kazandırdı. Final etabına taşınan oyun ise nefes kesti. Ünlüler takımı final etabında adeta rüzgar estirdi. Furkan Kızılay adeta hızıyla parkuru yıktı. Böylece iletişim oyununu bu hafta ünlüler takımı kazanmış oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da elemeye konseyine kalacak olan 2 kişinin daha belirleneceği dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazanmıştı. Ünlüler takımının kendi arasında oynadığı oyunda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim İlhan Mansız oldu. İlhan Mansız'ın adını verdiği Pınar, elemeye kaldı. Konseyde en fazla adı yazılan isim olan Fatih de elemeye kalan bir diğer isim oldu. Böylelikle elemeye kalan isimler Şahika, Adem, Fatih ve Pınar oldu. dün akşamgerçekleşen ada konseyinde ise Survivor 2017'ye veda eden isim oldu. Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim Fatih Hürkan oldu.

'SABRİYE'DEKİ ÇIKIŞI GÖRMEZDEN GELEMEZDİM'

İlhan Mansız bir önceki hafta için Sabriye'nin yükselen performansından bahsetti ve bu yüzden 7 oyun kaybeden Pınar'ın adını vereceğini sözlerine ekledi. Ünlüler takımı yaşanan bu gelişmenin ardından kısa süreli bir şok yaşarken bazı yarışmacılar İlhan'ın kararını doğru bulurken, takımda bu karara tepki gösterenlerde oldu.

FATİH VE İLHAN ARASINDA KRİZ

Fatih Hürkan ve İlhan Mansız arasında oyun sırasında büyük bir kavga çıktı. Fatih önce anlamadığı oyunu İlhan'a sordu, İlhan cevabı verdikten sonra sinirlerine hakim olamadı ve 'dinlemiyorsunuz, oyuna konsantre olmuyorsunuz' diyerek ayağa kalktı. Fatih'in üzerine yürüyen İlhan'ı takım arkadaşları güçlükle sakinleştirirken, Fatih, İlhan'ın kendisine haksızlık yaptığını dile getirdi

SEDAT'IN KONSEY TEPKİSİ

Sedat ve İlhan'ın dün akşamyayınlanancak bölüm ömcesinde sert sözler sarf ederek kavga ettikleri görülüyor. Yeni bölüm tanıtımında Sedat ve İlhan arasında sembol oyununda yaşananlar üzerine tartışma çıkıyor. Tartışmayı diğer yarışmacılar sakinleştirmeye çalışırken, ikili kavga edecek kadar birbirlerine yakın mesafede tartışmayı sürdürdükleri gözüküyor