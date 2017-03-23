Survivor'da o soru günlerdir konuşuyor

'Survivor 2017'de ünlüler takımında mücadele eden Sabriye Şengül ile Adem Kılıççı arasında yaşanan sert tartışmanın yankıları sürüyor. İkili, tartışmanın yanı sıra 'Beni seviyor musun?' sorusu ve 'Gözlerimden belli değil mi?' cevabı ile günlerdir gündemden inmiyor.

Posta Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "Vay Arkadaş Bu Ne?" başlıklı yazısı şöyle:

"Yahu arkadaş 'bu doğru bir yol' dedik. Daha 40 saati çıkmadan Sabriye ile Adem (Survivor/TV8) birbirine girdi...

Şimdi bunu, 'Adem 'nankör' dedi de, Sabriye de 'Ona ihtiyacım yok' deyiverdi' hattından analiz etmeye çalışırsak o aşk başlamadan bitti, geçmiş olsun...

Ama bende hala bir umut var. Çünkü elektrik dediğin yükselen ve düşen voltajıyla kendine bağımlılık yapar. Gençlerde de bu türden bir elektriği görüyoruz, değil mi?"