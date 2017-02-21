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SURVİVOR’DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'ın 23. bölümünde dün akşam Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyunu için mücadele verdiler.

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Her bölümü ilgiyle izlenen Survivor’ın 23. bölümü dün akşa seyircisi ile buluştu. Survivor son bölümde iki takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi.

Yatak ödülü için karşı karşıya gelen iki takımdan kazanan taraf her iki turda da başarı gösteren Ünlüler takımı oldu. Ödül oyunu sonrası Ünlüler takımı sevinç çığlıkları atarak galibiyeti kutlarken Gönüllüler takımında büyük bir gerginlik yaşandı. İki takım arasında da söz dalaşı yaşanınca da Acun duruma müdahale etti.

GÖKHAN’A DİKİŞ ATILDI

Ödül oyununda Fatih’le canla başla mücadele eden Gökhan, havuza atladığı esnada çenesini engele çarptı. Fakat oyunu bırakmayan Gökhan parkur sonunda galip gelerek takımına bir sayı kazandırdı. Daha sonra çenesinin açıldığını fark eden başarılı yarışmacıya doktor müdahalesi gerçekleşti ve Gökhan’ın çenesine dikiş atıldı.

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