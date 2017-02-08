SURVİVOR'DA SÜRPRİZ İTİRAF: İLHAN MANSIZ'A AŞIKTIM

Survivor'da sürpriz itiraf: İlhan Mansız'a aşıktım

Survivor adasına erken veda eden oyuncu Seda Demir, 18 yaşında İlhan Mansız'a aşık olduğunu söyledi.

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İlhan Mansız'la yaşadığı tartışmalar nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten Seda Demir, "İlhan'la tartıştık, o beni mahvetti. Daha sonra benden özür diledi, ama özürünü kimse duymadı. Orada hatalı olan kendisiydi. Onun bir popülaritesi var. Hepimizin sevdiği bir futbolcuydu. Ben 18 yaşında İlhan'a aşıktım" ifadelerini kullandı.  

"Gençliğinde aşık olduğunu ona söyledin mi?" sorusuna ise "Söyleyemedim. İlk günden tartışma çıkardığı için vazgeçtim. Çünkü kırıldım" yanıtını verdi.

"Survivor'dan elenen Seda Demir, İlhan Mansız'ın yanı sıra bir diğer eski futbolcu Serhat Akın'a da çok kırgın olduğunu açıkladı.

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