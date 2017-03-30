SURVİVOR'DAN ELENDİ SON SÖZLERİ BU OLDU

Survivor'dan elendi son sözleri bu oldu

Survivor'da kim elendi, dün akşam belli oldu.

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Survivor 2017'de elenen isim dün akşam belli oldu. Gönüllüler takımından veda eden ismin açıklanmasının ardından Acun Ilıcalı ceza oyunları ve birleşme partisiyle ilgili sürprizleri açıkladı.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta Erdi, Berna, Bulut ve Gökhan'ın elenme adayı olduğu konseyde en az oyu alarak Survivor macerasına veda eden isim Bulut oldu. Bulut'un son sözleri takım arkadaşlarını duygulandırdı.

BULUT'UN SON SÖZLERİ...

Çok uzun bir süreçten sonra ben buraya geldim. Gerçekten şunu söylememm gerekiyor. Burası çok zor. Çok keyifli. Bir o kadar Gökhan'ın da dediği gibi insanın kendisini tanımaya fırsat veren bir yer. Kendini dinleyecek o kadar vaktin var ki. Elini kolunu burada farklı kullanabildiğini öğreniyorsun. Ben survivor olmak istedim. Bunu bir şekilde başardım. Burayı yaşadım. Elimden gelen her şeyi yaptım. Zamanım buraya kadarmış. En azından hedefimi gerçekleştirdim. Ama Survivor zor. Göründüğü kadar kolay değil. Ama herkes burayı yaşamalı.

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