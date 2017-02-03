Survivor'dan elenecek mi ?

'Survivor 2017'de yarışan boksör Adem Kılıççı'nın, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı derece yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle iptal edilmişti. Bu durumun kesinleşmesinin ardından ünlüler takımında yer alan yarışmacının, 'Survivor’ adasına veda edip etmeyeceği merak konusu olmuştu.
Gecce.com'un edindiği bilgiye göre; adada ilk 10 gün sergilediği performansla favoriler arasında gösterilen Adem Kılıççı, 'Survivor’da yarışmaya devam edecek.
Göğüs ağrısı nedeniyle aldığı ilaçtan dolayı dopingli çıkan ünlü boksörün, 2012 yılında yaşanan olayın ardından 2015'te Dünya Şampiyonu olmasının bu kararda etkili olduğu belirtildi.
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı
FETÖ operasyonları devam ediyor ! Gözaltılar var...
Leonardo DiCaprio'dan Nusret'e iltifat !
Kuyuya düşen at böyle kurtarıldı
Ünlü aktörden Trump'a sert yanıt
Malatya'da korkutan deprem !
Ağrı ve Tendürek Dağları "Askeri Güvenlik Bölgesi" ilan edildi
Mahkumların eylemi sona erdi: 1 ölü
Anayasa değişikliği Beştepe'de
El Bab'da ÖSO operasyonu
Trump, YPG'li Rakka planını rafa kaldırdı
Yunanistan'la şimdi de fotoğraf krizi !
SURVİVOR'DAN ELENECEK Mİ ?
2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı derece yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle iptal edilen Adem Kılıççı 'Survivor'a devam edecek mi?
'Survivor 2017'de yarışan boksör Adem Kılıççı'nın, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı derece yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle iptal edilmişti. Bu durumun kesinleşmesinin ardından ünlüler takımında yer alan yarışmacının, 'Survivor’ adasına veda edip etmeyeceği merak konusu olmuştu.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | Site Haritası | RSS