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SURVİVOR'DAN ELENEN YİĞİT İZİK'TEN ŞOK SÖZLER

Survivor'dan elenen Yiğit İzik'ten şok sözler

'Survivor 2017' yarışmasına veda eden son isim olan Yiğit İzik, ada konseyinin ardından ilk kez konuştu.

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Survivor 2017 adasına veda eden Yiğit İzik, takım arkadaşı Volkan Çetinkaya'ya çok sert tepki gösterdi.

İzik, "Elenmemdeki en büyük etken Volkan. Erdi ve Eser hakkında 'Ben bu adamlarla yapamam' dedikten sonra bu adamlarla beraber kulis yaptı ve ismim potaya çıktı. Volkan ismimi yazmamış olsaydı sayı olarak daha az kalacaklardı. Volkan, performansımı düşük bulduğunu söyledi. Doğru bir karar vermediler. Çünkü Erdi ve Sadin faktörü var. Volkan umarım yaptığı bu kulisten pişman olmaz" dedi.
 
Hangi yarışmacıları final koltuğunda görmek istediği sorulan Yiğit, "Gökhan, Ogeday ve Elif'in finale kalmalarını çok isterim. En iyi anlaştığım arkadaşlarımdı. Kişiliklerinden ödün vermeyen insanlar. İnşallah finale giderler" şeklinde konuştu.
 
Yiğit İzik, gönüllüler adasında bir takım göremediğini vurgulayarak, "32 yaşındayım. Survior kimseye güvenmemem gerektiğini bir kez daha öğretti. İnanıyorum, doğruluk ve dürüstlük bir gün kazanacak" ifadelerini kullandı. 
 

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