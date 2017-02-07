Suudi Arabistan'a başkentte şok saldırı !

Yemen'de hükümet karşıtı Husiler, Sana yönetimini destekleyen Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki bir askeri üssü balistik füzeyle vurduğunu iddia etti. İran destekli Husiler, Riyad'a yönelik saldırıların süreceğini duyurdu.

Associated Press, bunun, İran destekli Şii milislerin Riyad'a gerçekleştirdiği ilk balistik füzeli saldırı olduğunu belirtti. Ajans, Husilerin Riyad'a yeni saldırılar da düzenleme tehdidinde bulunduğunu bildirdi.

Husilere bağlı haber ajansı SABA'nın aktardığı açıklamada, Riyad'da vurulan El Mazahmiya üssünün Yemen'in başkenti Sana'ya yaklaşık 1000 kilometre uzaklıkta olduğu ifade edildi.

Arap basını, Riyad'ı vuran füzenin, Sovyet yapımı Scud füzelerinin bir benzeri olan Borkan-1 tipi olduğunu ve Yemen'de geliştirildiğini öne sürdü. Bu füzelerin menzilinin 800 kilometre olduğu belirtildi.

Husiler, geçen hafta da Kızıldeniz'de bir Suudi savaş gemisine intihar saldırısı düzenlemişti. Teknelerle gerçekleştirilen intihar saldırısının neden olduğu patlamada iki Suudi askeri ölmüştü.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu güçleri, Yemen'in uluslararası tanınan hükümetine destek olmak için Mart 2015'ten bu yana Husileri hedef alan askeri operasyonlar düzenliyor.