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SUUDİ ARABİSTAN'A FÜZELİ SALDIRI

Suudi Arabistan'a füzeli saldırı

Husilerin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze saldırısı düzenlediği iddia edildi.

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Yemen'deki yönetim karşıtı Husilerin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze saldırısı düzenlediği iddia edildi.

Husilerin kontrolündeki resmi haber ajansı SABA'nın ismi açıklanmayan askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, Yemen sınırına bin kilometre mesafeden başkent Riyad'da bulunan Selman Hava Üssüne, Husiler tarafından "Burkan-2" (Volkan 2) balistik füzesi fırlatıldığı öne sürüldü.

Haberde ayrıca atılan füzenin, hedefine isabet ettiği ve Selman Hava Üssünde ağır hasar meydana geldiği iddia edildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden söz konusu iddialara henüz yanıt verilmedi.

AA
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