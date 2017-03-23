Suudi Arabistan'a şok !

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Suudi Arabistan'ın uzun vadeli kredi notlarını “AA-”den “A+”ya indirdi, not görünümü ise "durağan" olarak belirledi.

Fitch Ratings'den yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın yerli ve yabancı para birimi cinsinden uzun vadeli kredi notlarının “AA-”den “A+”ya düşürüldüğü bildirildi.

Kuruluş, açıklamasında, not indirimine gerekçe olarak ülkenin kamu ve dış bilançolarının kötüleşmeye devam etmesi ile bütçe açığının geçen yıl beklenenden çok daha fazla yükselmesini gösterdi.

Suudi Arabistan'da kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının, 2015'ten bu yana yüzde 4'ten yüzde 9,7'ye çıktığı belirtilen açıklamada, Suudi hükümetinin "hırslı" reform programını ne ölçüde hayata geçirebileceğine dair şüpheler olduğu da ileri sürüldü.

Fitch Ratings, ayrıca ülkenin yabancı para cinsinden teminatsız devlet tahvillerinin notunu "AA-"den "A+"ya, "Ülke Tavanı" notunu "AA+"dan "AA"ya indirdi.

Kuruluş, Suudi Arabistan'ın kredi notu görünümünü ise "durağan" olarak açıkladı.