Suudi Arabistan'da şok saldırı: 1 polis öldü

Suudi Arabistan'ın doğusunda bulunan Katif kentindeki polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir polis memurunun hayatını kaybettiği bildirildi.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Katif kentindeki karakola dün akşam saatlerinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda, Musa Dahilullah Şerari isimli polis memurunun hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, saldırının gerçekleştiği bölgenin güvenlik güçlerince çembere alındığı ve saldırganların yakalanması için operasyonların sürdüğü ifade edildi.
Şii nüfusun yoğunlukla yaşadığı Katif kentinde güvenlik güçlerine yönelik saldırılar sık sık yaşanıyor.