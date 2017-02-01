SUUDİ ARABİSTAN'DA VERGİSİZ HAYAT SONA ERİYOR

Suudi Arabistan'da vergisiz hayat sona eriyor

Suudi Arabistan, petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle bazı ürünlere vergi getiriyor.

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Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Suudiler yıllardır ülkede vergi ödemeden yaşıyordu.

Ancak 2014'te 114 dolar olan 1 varil ham petrolün değerinin şu anda 55 dolar seviyesine düşmesi ülke yöneticilerini gelir için yeni arayışlara itti.

AFP'nin haberine göre; Suudi Arabistan geçen yıl haziranda 6 üyeli Körfez İşbirliği Konseyi ile yaptığı anlaşma kapsamında belirli ürünlere yüzde 5 KDV koyacak.

67 YIL SONRA BİR İLK

Suud hükümeti 67 yıl sonra vergi almaya karar verdi.

BÜTÇE AÇIĞI 97 MİLYAR DOLAR

Haberde geçen yıl Suudi Arabistan'ın bütçe açığının da 97 milyar dolar olduğu belirtti.

Diğer Körfez ülkelerinin de 2018'de KDV sistemini takip etmesi bekleniyor. Yeni karar IMF'nin de (Ulslararası Para Fonu) desteğini almıştı. Diğer Körfez ülkeleri halihazırda tütün ve gazlı içeceklerde yüksek oranda KDV uyguluyor.

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