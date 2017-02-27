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SUUDİ KADINLARDAN ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA

Suudi kadınlardan önemli bir adım daha

Suudi Arabistan'da ilk defa bir kadın öğretim üyesinin devlet üniversitesinde dekanlığa atandığı belirtildi.

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Suudi Arabistan'ın en fazla okunan gazetelerinden "Okaz"ın haberine göre, Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı, ülke tarihinde ilk defa kız ve erkek öğrencilere eğitim veren bir fakülteye kadın dekan atadı.

Bakanlık kararıyla Taif Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanlığına atanan Suudi Arabistan vatandaşı Prof. Dr. Delal Muhyiddin Nemnekati'nin akademik yeterlilik ve başarısından dolayı bu göreve layık görüldüğü aktarıldı.

Taif Üniversitesi'ne yapılan bu atamanın ardından yakında başka üniversitelerde de benzer atamaların yapılabileceği kaydedilirken, bu adımın kadınların iş hayatında önünü açacağı ifade edildi.

Haberde ayrıca söz konusu kararın iş alanında daha fazla kadının istihdam edilmesini de içeren Suudi Arabistan'ın 2030 hedeflerine ulaşma konusunda önemli bir adım olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan'da kız ve erkek öğrencilere eğitim veren üniversitelerde dekan veya daha üst kademelerde daha önce sadece erkekler görevlendiriliyordu.

Riyad yönetiminin "2030 hedefleri" arasında yer alan "kadınların iş hayatına etkin katılımı" hedefi kapsamında geçen hafta da ülke tarihinde ilk defa bir kadın özel bir bankaya müdür olarak atanmıştı.

AA
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