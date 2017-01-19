Suudiler'den Konya'ya 1,5 milyar dolar

Suudi Arabistan merkezli ACWA Power’ın Başkanı Paddy Padmanathan, Konya Karapınar’da gerçekleştirilecek dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali ihalesine çalıştıklarını söyledi. Dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali ise Hindistan’ın Tamil Nadu bölgesinde geçen yıl devreye girmişti.

Konya’nın Karapınar ilçesinde kurulacak dünyanın en büyük ‘güneş tarlası’na Suudiler talip oldu. Kırıkkale’de 950 megavatlık kombine doğalgaz çevrim santrali yatırımına imza atan Suudi arabistan merkezli ACWA Power Başkanı ve CEO’su Paddy Padmanathan, Türkiye’ye gelecek dönemde yapacakları yatırımların güneş, rüzgar ve Jeotermal alanında olacağını belirtti.

Türkiye’nin 21 Şubat’ta yapılacak Konya Karapınar’da gerçekleştireceği bin megavat kapasiteli dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali ihalesini anımsatan Paddy Padmanathan, şöyle devam etti.

ÇOK DİKKATLİ ÇALIŞIYORUZ

“Hedefimiz, Türkiye’deki çeşitli kaynaklardan bir kapasite oluşturmak. Bu yüzden güneş enerjisindeki 1.000 megavatlık bu proje üzerinde çok dikkatli bir şekilde çalışıyoruz. Söz konusu projedeki yerlilik şartının çok önemli ve doğru olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde ülkeye daha çok ekonomik değer katılabiliyor.”

Ayrıca, rüzgarda 350-400 megavat civarında bir kapasite için lisans beklediklerini ifade eden Padmanathan, “Bu lisans süreciyle ilgili bir erteleme söz konusu oldu ama önemli değil. Bu lisansları alıp tamamladıktan sonra rüzgar enerjisinde kapasitemize yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Jeotermal enerjide ise 50 ile 200 megavat arasında yatırım için fırsatları değerlendirme sürecindeyiz” dedi.

TERÖR ETKİLEMEZ

Enerjide, 40-50 yıllık projeler gerçekleştirildiğini ve yatırımların da bu düşünceyle yapıldığını belirten Padmanathan, “Bütün doğalgaz boru hatları Türkiye üzerinden geçmek durumunda. Terör veya siyasi tansiyon bunların hiçbirini etkileyemez” ifadesini kullandı.

KIRIKKALE SANTRALİ 1 MİLYAR DOLAR

Padmanathan, Kırıkkale’de yaptıkları 950 megavatlık kombine doğalgaz çevrim santralinin inşaatının bitmek üzere olduğunu ve bu santralin 2017’nin ilk yarısında devreye alınacağını söyledi. Bu santralin yatırım tutarının 1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini aktaran Padmanathan, Türkiye’deki yatırımlarında kaynak çeşitliliğini hedeflediklerini ve bu yüzden yeni bir doğalgaz santrali işiyle ilgilenmeyeceklerini ifade etti.

ŞİMDİLİK EN BÜYÜK HİNDİSTAN’DA

Dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali Hindistan’ın Tamil Nadu bölgesinde geçen yıl devreye girdi. Adani Green Energy LTD tarafından kurulan tesis, 648 megavat güç ile 400 kV üzerinden sisteme bağlandı. 10 kilometrekare alan üzerine kurulu tesis, Ramanathapuram bölgesindeki Kamuthi kentinde 300 bin eve elektrik sağlayacak. Solar park, 679 milyon dolara mal oldu. ABD Kaliforniya’daki 579 ve 550 megavat gücündeki 2 güneş santralı da ilk 3’de bulunuyor.