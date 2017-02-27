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SWİNGER DAVASINDA CEZA YAĞDI

Swinger davasında ceza yağdı

Tutuksuz yargılanan 29 sanıktan 19'u hapis cezasına çarptırılırken, diğerleri serbest bırakıldı.

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Adana'da "suç örgütü kurmak, örgüte üye olmak, müstehcenlik ve fuhuş" suçlarından açılan davada tutuksuz yargılanan 29 sanıktan 19'una 2 yıl 1 aydan 33 yıl 9 aya kadar hapis cezası verildi, diğerleri beraat etti.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada 20 sanık ile avukatları hazır bulundu, "elebaşı" olduğu iddia edilen E.Ş'nin de arasında olduğu 9 sanık ise katılmadı.

Sanıklar, son savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, fuhuş suçundan elebaşı olduğu öne sürülen E.Ş'ye 33 yıl 9 ay 29 gün hapis ve 65 bin 200 lira adli para cezası verdi, diğer 18 sanığı da 2 yıl 1 aydan 13 yıl 11 aya kadar hapis ve 4 bin lira ile 28 bin 600 lirayı bulan para cezalarına çarptırdı, diğer 10 sanığın ise beraatine karar verdi.

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Sanıklar, "örgüt kurma, örgüte üye olma ve müstehcenlik" suçlarından ise beraat etti.

Sanıklardan Y.K, E.Ş, M.B. ve H.L. hakkındaki adli kontrol kararlarının hükmün infazına başlanmasına kadar devamına karar verildi.

Adana'da 2015 yılında Çukurova Üniversitesi öğrencisi 26 yaşındaki E.Ş. ile sevgilisi 25 yaşındaki E.A'nın sosyal paylaşım sitesi üzerinden anlaştığı bazı çiftlere fuhuş yaptırdığı ihbarı üzerine Adana'nın yanı sıra Mersin, Kayseri, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan 15'i tutuklanırken, yargılama aşamasında ise tutuklu sanık kalmamıştı.

AA
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