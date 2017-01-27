TAB GIDA BORSAYA AÇILIYOR

TAB Gıda borsaya açılıyor

Burger King'in Türkiye zincirinin sahibi TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz için hazırlık yapıyor.

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Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Burger King’in Çin’de mağazalarını da işletme hakkına sahip olan TAB Gıda, halka arz için Moelis & Co ile çalışıyor.

Kaynaklar halka arzda TAB Gıda’nın değerinin 2 milyar doların üzerinde oluşabileceğini de ifade ediyorlar. Goldman Sachs Group Inc., Credit Suisse Group AG ve EBRD’nin Ağustos ayında 150 milyon dolar yatırım yaptıkları TAB Gıda, Türkiye’de 600 Burger King şubesi işletiyor. Franchise markaları arasında Popeyes, Sbarro ve Arby’s var.

Kaynaklar ayrıca, girişim sermayesi şirketi Turkven’in de Türkiye, Rusya, Gürcistan ve Azerbaycan’daki Domino’s Pizza zincirini halka arz arz etmeyi planladığını belirtiyorlar.

ÜRÜNDÜL DE HİSSEDAR

Burger King Türkiye’nin hissedarları arasında ünlü iş adamı ve spor yorumcusu Ömer Üründül de bulunuyor.

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