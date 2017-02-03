TABUTUNU KADINLAR TAŞIDI

Tabutunu kadınlar taşıdı

İstanbul Küçükçekmece'de boşanma aşamasında olan eşi tarafından öldürülen Sinem Metin Şahin'in cenazesini kadınlar taşıdı.

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Sinem Metin Şahin (26)’in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı. Şahin’in cenaze namazı İkitelli Cemevi’nde akşam namazının ardından kılındı. Daha sonra genç kadının içinde bulunduğu tabut, cenazeye katılan kadınlar tarafından omuzlanarak memleketi Tokat Niksar Kuyucak Köyü’ne gönderilmek üzere otobüse konuldu. Sinem Metin Şahin’in yakınları, cenaze otobüse konulurken gözyaşı döktü.

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NE OLMUŞTU?

Mustafa Şahin, boşanma aşamasında olduğu eşi Sinem Metin Şahin(26)’i, ablasına ait kuaför dükkanına kadar takip etti. Konuşmak için kendisini dışarıya çağıran Mustafa Şahin, daha sonra eşiyle bir süre dükkanın önünde tartıştı. Ardından, yanında getirdiği silahı çıkaran Mustafa Şahin, Sinem Metin Şahin’i silahla vurarak öldürdü. Mustafa Şahin, daha sonra aynı silahı başına dayayarak ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Şahin, olay yerinde hayatını kaybetti.

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