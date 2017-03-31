TACİZCİ AMCANIN İSTEĞİ REDDEDİLDİ

Tacizci amcanın isteği reddedildi

Zonguldak'ta 16 yaşındaki yeğenine cinsel istismarda bulunmakla suçlanan amcanın tahliye talebi reddedildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Zonguldak'ta, yeğeni 16 yaşındaki S.K.'ya cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan R.K.'nın tahliye talebi reddedildi.

Geçen yıl 25 Kasım'da meydana gelen olayda R.K., iddiaya göre engelli çocuğuna bakmak için eve gelen yeğeni S.K.'ya, önce dans etme teklifinde bulundu, ardından yatak odasına götürerek cinsel istismara kalkıştı. Tekme atarak amcasının elinden kurtulan kızın karakola şikayette bulunması üzerine tutuklanan R.K., 'cinsel istismara teşebbüs' suçundan Zonguldak 1'inci Ağrı Ceza Mahkemesi'ne açılan davada hakim karşısına çıktı.

Suçlamayı kabul etmeyen sanık, tahliyesini talep etti. S.K. ise mahkeme heyetinin yaşadıklarını anlatmasını istemesi üzerine ağlayarak konuşmak istemediğini, şikayetini geri aldığını söyledi. Savcılık soruşturmasında başına gelenleri anlattığı ifadesi okunan S.K.'nın ağlamaya devam etmesi üzerine salonda bulunan annesi, babası ve yakınları dışarıya çıkarıldı. Duruşmada savcılıkta verdiği ifadesine benzer veren S.K., yine şikayetçi olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

310
-
Para tartışmasında kardeşini öldürdüPara tartışmasında kardeşini öldürdü
Alaattin Çakıcı'ya bir hapis cezası daha !Alaattin Çakıcı'ya bir hapis cezası daha !
Brüksel'de referandum gerginliğiBrüksel'de referandum gerginliği
İzmir'in ünlü otelinde korkutan yangınİzmir'in ünlü otelinde korkutan yangın
'Sekselans' hizmeti'Sekselans' hizmeti
Merkel'den Türkiye'ye övgü dolu sözlerMerkel'den Türkiye'ye övgü dolu sözler
İşte insanlığın gerçekten öldüğünün kanıtıİşte insanlığın gerçekten öldüğünün kanıtı
Ortaokulda kan aktı ! Akılalmaz kavgaOrtaokulda kan aktı ! Akılalmaz kavga
Amerika'da pandoranın kutusu açılıyorAmerika'da pandoranın kutusu açılıyor
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS