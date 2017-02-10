TACİZCİ BALE ÖĞRETMENİ TUTUKLANDI

Tacizci bale öğretmeni tutuklandı

İstanbul Beşiktaş'ta bale kursunda 2 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilien kişi tutuklandı.

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İstanbul Beşiktaş'ta, sahibi olduğu özel bale kursunda 2 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Ömer Yılmaz İ. hakkındaki dava karara bağlandı.

Hürriyet'ten Aziz Önen'in haberine göre; İki kız öğrenci, kurs sahibi ve bale hocası Ömer Yılmaz İ.’nin tacizine uğradıkları iddiasıyla geçen yıl şubat ayında, aileleriyle birlikte suç duyurusunda bulundu. İki kız öğrencinin, hocalarının masaj bahanesiyle kursta ve evinde kendilerini taciz ettiği iddiası üzerine önce tutuklanan Ömer Yılmaz İ., daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ve hakkında 6 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SAVCI BERAAT İSTEDİ

Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasına, Adli Tıp raporu okundu. Raporda, her iki çocuğun ruh sağlığının bozulduğu yönünde görüş bildirildiği belirtildi.

Sanık ise son savunmasında taciz iddialarını reddetti. Mütalaasını veren cumhuriyet savcısı ise, kesin ve şüpheden uzak delil olmadığından sanığın beraatını talep etti. Mahkeme, sanık Ömer Yılmaz İ.’yi oyçokluğu ile 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı ve cezaevine gönderdi.

Hürriyet
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