Tacizciye sokak ortasında dayak attı

Olay, kent merkezindeki Terminal Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, kimliği belirsiz bir kadın kendisini takip eden bir kişiye tepki göstererek elindeki çantayla kovaladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğunu okuldan alan kadın, kaldırımda yürürken uzun süre yaşlı bir adam tarafından takip edildiğini fark ediyor. Rahatsız olan kadın, kendini takip eden adamı çocuğunun beslenme çantasıyla vurarak caddede kovalıyor. Kadın, "Yol ortasında tacize uğruyoruz" diye bağırıyor. Kadına karşılık vermeyen tacizci kısa bir süre sonra kaçıyor. Kadın daha sonra çocuğunu alıp hızlı adımlarla uzaklaşarak kayboluyor.