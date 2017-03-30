TACİZCİYE SOKAK ORTASINDA FECİ DAYAK

Tacizciye sokak ortasında feci dayak

Konya'da sokak ortasında kız öğrencilere sözlü tacizde bulunduğu öne sürülen 40 yaşındaki şüpheli, dövülerek polise teslim edildi.

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Konya'da sokakta yürüyen kız öğrencilere sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen 40 yaşında M.T., çevredekiler tarafından darp edilip polise teslim edildi. Şüpheli, şikayette bulunan olmayınca serbest bırakıldı.

Akşam saatlerinde Meram İlçesi Larende Caddesi'nde meydana gelen olayda aracının içerisinde oturan M.T., sokaktan geçen kız öğrencilere sözlü tacizde bulundu. Durumu fark eden çevre sakinlerinin tepki gösterdiği M.T., aracından inip kaçmaya çalıştı. Vatandaşlar, peşine düştüğü M.T.'yi yakalayıp darp etti, ardından da çağırılan polis ekiplerine teslim etti.

Polis merkezine götürülen M.T., şikayette bulunan olmayınca, serbest bırakıldı.

Vatandaşlardan biri, M.T.'nin darp edildiği anları cep telefonuyla kaydedip, bu görüntüleri sosyal paylaşım sitelerinde paylaştı.

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