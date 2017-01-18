TACİZE UĞRAYAN HAYRANININ İMDADINA KOŞTU

Tacize uğrayan hayranının imdadına koştu

Pakistanlı şarkıcı Atif Aslan, konserde tacize uğrayan genç kızı kurtardı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Atif Aslam, Karaçi'de geçtiğimiz pazar günü verdiği konser sırasında bir genç kızın tacize uğradığını fark etti. Şarkısını yarıda kesen 33 yaşındaki sanatçının, genç kızı tacizcilerin elinden kurtardığı anların videosu sosyal medyada yayınlandı.

Videoda Aslam'ın, sahnenin kenarına gelerek ön sırada duran tacizci erkekleri azarladığı görülüyor. Gruptaki arkadaşlarından tacize uğrayan genç kızı sahneye çekmesine yardım etmesini isteyen şarkıcı, tacizci gruba yönelik "İnsan gibi davranın. Hiç mi kız görmediniz? Anneniz veya kız kardeşiniz de burada olabilirdi" diyor.

Yıldız şarkıcı, genç kızı kurtardıktan sonra konserine devam etti. Konser alanını dolduran müzik severlerin, genç sanatçının bu davranışı sonrası 'Atif' 'Atif' diye tempo tutması dikkati çekti.

287
Özbekistanlı yetkiliden Reina saldırganı açıklamasıÖzbekistanlı yetkiliden Reina saldırganı açıklaması
Milli tank projesinde sözleşme iptaliMilli tank projesinde sözleşme iptali
''Şüpheli paketlerin fotoğrafını çekmeyin''''Şüpheli paketlerin fotoğrafını çekmeyin''
İzdivaçta kavga skandalıİzdivaçta kavga skandalı
İngiltere'den Avrupa Birliği açıklamasıİngiltere'den Avrupa Birliği açıklaması
Köpeğin kulaklarını kesenlerin cezası belli olduKöpeğin kulaklarını kesenlerin cezası belli oldu
Kadın cinayetinde kan donduran ifadeKadın cinayetinde kan donduran ifade
9 yaşındaki çocuğu dövdü9 yaşındaki çocuğu dövdü
Yanarak ilerleyen araçtan ceset çıktıYanarak ilerleyen araçtan ceset çıktı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS