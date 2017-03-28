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TACİZLE SUÇLANAN MÜDÜR SERBEST, ŞİKAYETÇİLER GÖZALTINDA

Tacizle suçlanan müdür serbest, şikayetçiler gözaltında

Elazığ'da 4 kız öğrenciyi taciz ettiği öne sürülen lise müdürü serbest bırakılırken, şikayetçi olan 3 öğretmen gözaltına alındı.

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Elazığ’da Arıcak Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencisi A.Ç., A.G., B.G. ve F.Ö. adlı dört kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla mahkemeye çıkarılan okul müdürü A.S.’nin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasının ardından, A.S. hakkında şikâyetçi olan rehber öğretmen ile tanık ifadesi veren iki öğretmenin önceki gün gözaltına alındığı ortaya çıktı.

‘Tehdit etti’ iddiası

İddiaya göre geçtiğimiz yıl Elazığ’daki Arıcak Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü 42 yaşındaki A.S. odasına çağırdığı dört kız öğrenciye cinsel tacizde bulundu. Kız öğrencilerin müdür tarafından taciz edildiklerini rehber öğretmenlerine söylemesi üzerine öğretmen polise giderek şikayetçi oldu. Okulda görev yapan iki öğretmen de tanık sıfatıyla ifade verdi. Bu gelişme üzerine A.S. gözaltına alındı.

Eğitim Bir-Sen Temsilcisi de olduğu belirtilen okul müdürü A.S. emniyetteki sorgusunun ardından, Palu Adliyesi’ne sevk edilirken, tacize uğradıkları ileri sürülen diğer kız öğrenciler de savcılığa çağrıldı ve ifadeleri alındı. Öğrenciler, okul müdürü A.S.’nin yaptıklarını kimseye anlatmamaları için kendilerini tehdit ettiğini ileri sürerken, bu nedenle şikâyetçi olamadıklarını anlattı.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre; Suçlamaları reddeden A.S. ise ifadesinde, “Böyle bir şey yok. Üzerime oynanan bir Oyun. Okuldaki üç öğretmenin bana karşı kurduğu bir komplodur bu. Öğrencilerle görüşüyorlar, onlara para vererek, kandırmışlar. Kapım devamlı açıktır, odamda bir kız öğrenciyle asla yalnız konuşmadım. Beni bilen bilir” ifadelerini kullandı. A.S., ifadelerin alınmasının ardından nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

11 ay sonra gözaltı

Olayın üzerinden 11 ay geçtikten sonra önceki gün aynı zamanda eğitim-Sen üyesi olan öğretmenler Sema Ergin, Filiz Demir ve Eyüp Aran’ın ilgili soruşturma kapsamında emniyet tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı. Avukatlarıyla görüşmelerine izin verilmediği iddia edilen üç öğretmenin gözaltı gerekçesi açıklanmadı.

Milliyet
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