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TAHLİYE KARARI PENSİLVANYA'DAN

Tahliye kararı Pensilvanya'dan

15 Temmuz iddianamesinden Fetullah Gülen'in Hidayet Karaca ve 63 polis için şifreli "tahliye" talimatı da verdiği yer aldı.

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15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasında hazırlanan ana iddianamede FETÖ elebaşının Karaca ve 63 polis hakkında şifreli konuşma ile talimat verdiği ortaya çıktı.

stanbul'da 15 Temmuz darbe girişimi ana davasına ait iddianamede, FETÖ elebaşının tutuklu Hidayet Karaca ile 63 polis hakkında, şifreli konuşmasına yer verildi. FETÖ elebaşısı 19 Nisan 2015'teki konuşmasında "Onları en çabuk zamanda çok rahatlıkla salıver. Günahların kefaret olabilecek şeylere onları hidayet eylesin" sözleriyle hakimlere tahliye işareti verdi. Bu şifreli talimattan 5 gün sonra İstanbul 29. ve 32. Asliye Ceza Mahkemesi hakimleri Karaca ve 63 polisi tahliye etti karar verdi.

Sabah
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