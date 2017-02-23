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TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ !

Takipçilerini ikiye böldü !

Ünlü model Didem Soydan, paylaştığı fotoğrafla Instagramı'ı karıştırdı...

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Ünlü model Didem Soydan'ın paylaşımı Instagram'ı karıştırdı. İşte Diden Soydan'ın sosyal medyayı sallayan paylaşımı...

Bir dönem Can Bonomo ile yaşadığı aşkla gündeem gelen ve daha sonra da Arda Turan ile bir otel odasında görüldüğü iddia edilen model Didem Soydan Instagram'ı salladı.
 
Cesur bir fotoğraf paylaşan ünlü model kimseyi umursamadı. 
 
Didem Soydan Instagram hesabından bu fotoğrafı 'bye' notuyla paylaştı. 

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Soydan'ın bu paylaşımına takipçilerinden yorum ve eleştiri yağdı. Bir takipçisi "Bunu niye paylaştın Didem" diye sordu takipçiler ikiye bölündü.

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