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TAKLİT İMZAYLA MUHASEBECİ VURGUNU !

Taklit imzayla muhasebeci vurgunu !

İstanbul'da bir holdingin muhasebecesinin işyerini 4.5 milyon TL dolandırdığı iddia edildi.

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Gayrimenkul alanında faaliyet gösteren holdingin muhasebecisi Serkan K., işyerini 4,5 milyon TL dolandırdı. Holding sahibi A.S. gerekli tedbiri almadığı iddiasıyla bankaya da dava açtı.

İstanbul'da gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren bir holdingin muhasebecisi Serkan K. patronunun imzasını taklit ederek 4.5 milyonTL'yi zimmetine geçirdi. Olay Serkan K. yıllık izne çıkınca anlaşıldı.

Akşam'dan İlknur Sargut'un haberine göre; İstanbul'da gayrimenkul alanında faaliyet gösteren holdingte akılalmaz bir dolandırıcılık yaşandı. İddiya göre, holdingin yaklaşık bir yıldır muhasebeciliğini yapan Serka K. önce patronunu istediği bankanın Şişli şubesiyle çalışmaya ikna etti.

Patronunun imzasını taklit eden Serkan K. ardından 3 kişinin hesabından 4,5 milyon TL para aktardı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Aylar sonra fark edilen olayda suçunu itiraf eden Serkan K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 kişi ise para transferlerinden haberleri olmadığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Holding sahibi gerekli özeni göstermeyip tedbirlerin alınmamasından dolayı hesapların yürütüldüğü bankaya da dava açtı.

30 ülkede faaliyet gösteren Türkiye'de de 630 şubesiyle yatırım ortaklığı bulunan ünlü bir bankanın da bu dolandırıcılık olayında yer aldığını iddia eden A.S. 'Yeni bir bankayla çalışmayı muhasebecim teklif etti. Dolandırıcılk olayının ardından banka da şube müdürünü görevden aldı" iddiasında bulundu.

Akşam
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