Taksi beton bariyerlere saplandı: 1 ölü, 2 yaralı

Kadıköy D-100 Karayolu'nda üst geçit kaldırma çalışması nedeniyle tek yönlü trafik akışı yapılan yerde taksi beton bariyerlere saplandı. Kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken iki kişi de ağır yaralandı.

Kaza saat 04.00 sıralarında Kadıköy D-100 Karayolu Ankara istikameti Medeniyet Üniversitesi önünde meydana geldi. Uğur Şahin (28) adlı sürücünün kullandığı 34 TKA 54 plakalı taksi, üst geçit kaldırma çalışmaları nedeniyle trafik akışının tek yönlü verildiği yerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun ortasındaki beton bariyerlere saplandı. Olayda taksi şoförü Uğur Şahin ve bir kadın yolcu ağır şekilde yaralanırken bir kadın da olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden kadın itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Haberi alan taksi şoförünün arkadaşları aynı noktada bu gün 5. kazanın olduğunu yolun tek şeritten sağlandığını fakat yeterince uyarının yapılmadığını iddia etti. Polis üst geçit kaldırma çalışması yapan firmanın iki çalışanını ifadesini almak için polis merkezine götürdü. Polis Ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.