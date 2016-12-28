TAKSİ TARİFELERİNDE BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

Taksi tarifelerinde büyük değişiklik

Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur, taksilerde en kısa mesafenin 8 lira 75 kuruş olacağını açıkladı.

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Kısa mesafe problemini çözmek için böyle bir düzenlemeye gidildiğini belirten Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur, en kısa mesafenin 8 lira 75 kuruş olacağını açıkladı. 

Uğur, uygulamanın başlangıç tarihinin ilerleyen günlerde belirleneceğini de vurguladı.

İHA
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