TAKSİCİLERE VERGİ MÜJDESİ

Taksicilere vergi müjdesi

Hükümet, yıllık geliri 8 bin TL'nin altında olan taksiciden vergi almama kararı aldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

8 bin TL'nin üzerinde geliri olan mükelleften ise bu meblağın üstü olan kısım için vergi alınacak. Örneğin daha önce yıllık beyan ettiği tüm kazancı yüzde 15 gelir vergisine tâbi olan taksicinin artık yıllık kazancının 8 bin TL'ye kadar olan kısmı vergilendirilmeyecek.

HÜKÜMETİN VERDİĞİ BÜYÜK DESTEK

Maliye bu uygulama ile düşük gelirli esnafın vergi yükünü hafiflettiği gibi vergide gerçek bilgi beyanını teşvik etmiş olacak. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur, "Bu vergi indirimi hükümetimizin bizlere vermiş olduğu büyük bir destektir" diye konuştu.

363
Zeytinburnu'nda kar maskeli soygunZeytinburnu'nda kar maskeli soygun
Mobilyacıya çıplak fotoğraflı şantajMobilyacıya çıplak fotoğraflı şantaj
Erdoğan'dan Milli Seferberlik açıklamasıErdoğan'dan Milli Seferberlik açıklaması
Emin Çölaşan, Zeki Müren'den özür dilediEmin Çölaşan, Zeki Müren'den özür diledi
Terör propagandası yapan er tutuklandıTerör propagandası yapan er tutuklandı
Ülkü Ocakları'ndan CHP'li Özel'e tepki !Ülkü Ocakları'ndan CHP'li Özel'e tepki !
Emekli general Ahmet Yavuz'dan şok 'hayır' çıkışıEmekli general Ahmet Yavuz'dan şok 'hayır' çıkışı
Rus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflarRus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflar
Babasını öldüren çocuğun annesinden şok sözlerBabasını öldüren çocuğun annesinden şok sözler
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS