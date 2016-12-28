Taksilerde en kısa mesafe 8 lira 75 kuruş olacak

Kısa mesafe problemini çözmek için böyle bir düzenlemeye gidildiğini belirten Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur, en kısa mesafenin 8 lira 75 kuruş olacağını açıkladı.
Uğur, uygulamanın başlangıç tarihinin ilerleyen günlerde belirleneceğini de vurguladı.
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