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TAKSİLERDE ''İNDİ-BİNDİ'' UYGULAMASI BAŞLADI

Taksilerde ''indi-bindi'' uygulaması başladı

İstanbul'da taksilerde "indi bindi" ücreti uygulaması bugün resmen başladı. Artık taksilerde 2,5 kilometreye kadar olan mesafede 8 lira 75 kuruş ödenecek

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Kısa mesafe yolcu almak istemeyen taksiler için yapılan şikayetler üzerine İstanbul Taksiciler Odası aralık ayında harekete geçmiş ve şikayetleri ortadan kaldırmak için taksilerde kısa mesafe uygulaması fikrini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) sunmuştu.

Bu uygulamayı karara bağlamak üzere bügün sabah saatlerinde toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı oy birliğiyle kabul etti.

İNDİ BİNDİ ÜCRETİ 8 LİRA 75 KURUŞ

Düzenlemeye göre 2.5 kilometreye kadar olan taksi mesafesi için 'indi-bindi' uygulaması yapılacak. Bu uygulama için belirlenen ücret ise 8 lira 75 kuruş olarak kabul edildi.

İstanbul Taksiciler Odası'nın hazırladığı uygulama İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilgili birimleri tarafından da kabul edildi. Buna göre taksimetre açılış ücreti tüm sengmentler için 3 lira 45 kuruş olacak. Gidİlen kilometre başına 2 lira 10 kuruş ücret yazacak. Yolculuk başına minimum ücret ise 8 lira 70 kuruş olacak.

YARGIYA TAŞINACAK

İstanbul'da taksilere getirilen indi-bindi ücretinin gizli taksimetre zammı olduğunu ve haksızlık olduğunu ileri süren Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, kararın iptali için kararı yargıya başvuracaklarını açıklamıştı.

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