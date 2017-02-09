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TAKSİM CAMİİ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Taksim camii için çalışmalara başlandı

Taksim'de caminin inşa edileceği alanda şantiye kurulumuna başlandı.

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Bir süredir çevik kuvvet polisinin bekleme noktası olarak kullanılan alana sabah saatlerinde konteynerler getirildi. Alanın etrafı çevrildi, işçilerin şantiye kabinlerini kurmaya başladığı görüldü..

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun onay verdiği Taksim Cami şantiye hazırlıklarına bu sabah başlandı.

Taksim camii için çalışmalara başlandı

1968'de başlayan Taksim Cami tartışmasında Danıştay, 1983 senesinde cami yapılmasına izin vermemişti. İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, 19 Ocak (2017) günü yaptığı toplantıda caminin, Taksim'e adını veren ve I. Mahmud tarafından 1731 yılında bölgeye "su taksimi" yapmak için inşa edilen Taksim Maksemi'nin arkasına yapılmasına onay verdi. 875 metrekarelik alanda planlanan proje tamamlandığında aynı anda 960 kişi ibadet edebilecek. Kot farkı dikkate alınarak tasarlanan projenin yer altında üç katı bulunacak. Otopark olarak tasarlanan üç katta toplam 165 araç park edebilecek. Yapıda konferans ve sergi salonları da yer alacak.

 

Taksim camii için çalışmalara başlandı

Taksim camii için çalışmalara başlandı

 

DHA
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