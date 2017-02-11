Taksim camisinin adı ne olacak ?

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan dün cuma namazını Taksim Mescidinde kıldı. Demircan, daha sonra Taksim'e yapılacak cami ile ilgili gazetecilere bilgi verdi. Demircan, "Taksim Mescidinin bulunduğu yerde bir Taksim Camii yapılması düşüncesi son elli yıldır İstanbul'un gündeminde. 2010 yılına vardığımızda imar planlarında arkadaki otopark alanı cami alanı olarak planlandı. 2013 yılında imar planı iptal olunca 2015'e kadar plansız kaldı bölge. 2015 yılında sayın Cumhurbaşkanımızın,İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın liderliğinde tartışıldı , çalışıldı. İyi alternatifler üzerinde duruldu. Buraya uygun bir camii Anıtlar Kurulunda onaylandı. Arazi Vakıflar Bölge Müdürlüğünün arazisi ve Taksim Camii'ni yapmak isteyen bir hayırsever bir iş adamı da var" dedi.

"CAMİİ İNŞAATI ANITLAR KURULU GÖZETİMİNDE DEVAM EDECEK"

Kamu kaynağı harcanmadan yapılacak bu caminin belediye ruhsatı da verilmiş durumda olduğunu belirten Demircan, "Ruhsatı alan bu iş adamı iş makinelerini getirdi ve ilk çalışmalarına başladı. Çalışmalar kazık çakılarak başlayacak; Anıtlar Kurulunun gözetiminde devam edecek. Kazık çalışması çevredeki binalarda tehlike olmasın diye yapılıyor. Süreç bu şekilde devam edecek, inşaatın bitmesi de bir iki yılı alacak. Bütün maliyeti Sur Yapı ve ortakları üstlendi. Bu firma Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile bu işin protokolünü yaptı ve ruhsatı aldı. Caminin altında 180 araçlık bir otopark ve sosyal alan var. Bu mescidin yerine yeni camiiolacak" ifadelerini kullandı.

CAMİNİN MİMARI ŞEFİK BİRKİYE

Caminin mimarının Şefik Birkiye olduğunu söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "İstanbul'da da çok güzel projeler yaptı; tarzı modern klasik. Esnaf ise kazık çalışmalarının seyrüseferine göre bir miktar daha durabilir gibi duruyor. Sonuna kadar kalabilirse sonuna kadar tutmaya çalışacağız. Ama cami bittikten sonra tamamen kalkacak. Binanın yüksekliği 20 metre kubbenin yüksekliği 9,5 metre tam orta noktası yerden 30 metre; tabi ki önünde mahsen var. 820 metrekare bir cami. Buradaki yapılara uygun mimarisiyle, büyüklüğüyle sanki burada varmış gibi bir yapı ortaya çıkacak, insanlar sanki burada varmış gibi hissedecek" dedi. Taksim Mescidinde Cuma Namazını kıldığını belirten Necdet Bekçi ise , "Yıllarca sokakta namaz kıldık. Bizim Müslüman olarak güzel bir mabette, Beyoğlunda medeniyet şehrinde Taksim gibi yerde bir caminin olmasını vatandaş olarak sabırsızlıkla bekliyoruz. Cuma namazlarında sokakta ibadet ediyoruz. İslam dini dışında hiç bir dinde sokakta ibadet edildiğini gördünüz mü? Oysa İstanbul'un beşiği dediğimiz Beyoğlu'nda sokağın ortasında ibadet etmeye çalışıyoruz. Burada yeri geliyor yağmurun, çamurun ortasında namaz kılıyoruz" dedi.