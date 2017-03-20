Taksim'de yürekleri sızlatan görüntü

Taksim otobüs duraklarında soğuk havada battaniyeye sarılarak uyuyan bir çocuk yürekleri sızlattı.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde mendil satan çocuğun metrobüste yorgunluğa dayanamayıp bir yolcunun dizine başını koyarak uyuyakalması yürekleri sızlatmıştı. Benzer bir görüntü bu kez Taksim'de kaydedildi. Cumhuriyet altgeçidinde otobüs duraklarında kameraya yansıyan görüntüde yine ufak bir çocuk vardı.

Akşam saatlerinde durağın en kalabalık olduğu saatte, küçük bir çocuğun dondurucu soğukta battaniyeye sarılı uyuması yürekleri sızlattı.