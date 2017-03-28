  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Hayır'' çadırında
  • Marketlerde ve mağazalarda naylon poşet devri bitiyor
  • PKK'da büyük çatlak
  • Kurtulmuş'tan evlilik programlarıyla ilgili yeni açıklama
  • Kan donduran vahşet: 84 kadına tecavüz etmiş !

TAKSİM'DEKİ HAMBURGER DEVİ DE HAVLU ATTI

Taksim'deki hamburger devi de havlu attı

İstiklal Caddesi'ndeki fast-foof restoranı Shake Shack şubesi kapandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

ABD’nin önde gelen fast-food restoranlarından olan Shake Shack’in İstiklal Caddesi’nde 4 yıl önce açılan şubesi kapandı. Kapanma gerekçesini ise, müşteri azlığı ve yüksek kira oluşturdu.

Shake Shack'i Türkiye'ye Kuveyt merkezli Alshaya Grubu'nun Türkiye yatırımı olan Shaya Mağazacılık A.Ş getirdi. Shaya, aralarında Starbucks, Debenhams ve The Body Shop gibi markaların da olduğu birçok markanın temsilcisi konumunda bulunuyor.

DİĞER ŞUBELER AÇIK

Shake Shack'in İstanbul’daki ilk şubesi ise İstiklal Caddesi’nde 2013’ilk yarısında açıldı. Söz konusu şubeye, İstinye ve Acıbadem’de bulunan 3 şube daha eklendi. Ancak, ünlü markanın en önemli şubesi konumunda bulunan İstiklal Caddesi’ndeki şube geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız kapılarını kapattı.

MÜŞTERİ AZALDI, KİRA YÜKSEK
Şirket kaynaklarından edinilen bilgilere gere, şubenin kapatılmasına, müşteri azlığı ve kira bedellerindeki yükseklik neden oldu. Aynı kaynaklar, diğer şubelerin hizmet vermeye devam edeceği bilgisini paylaştı.

DUYURUSUNU CEO YAPTI

Bugünlerde kapanma işlemleri yapılan şubenin açılacağını ilk olarak, şirketin CEO'su Randy Garutt kendi Twitter hesabından 14 Ocak 2013’te duyurmuştu.

Hürriyet
556
-
Pizzacıda seks yapan kadından olay açıklamaPizzacıda seks yapan kadından olay açıklama
Fuhuştan yakalanan kadınlar itiraf ettiFuhuştan yakalanan kadınlar itiraf etti
FETÖ soruşturmasında önemli detaylarFETÖ soruşturmasında önemli detaylar
Teröristin üzerinden yeni nesil TAS silahı çıktıTeröristin üzerinden yeni nesil TAS silahı çıktı
Kokudan kapı ve pencerelerini açamıyorlarKokudan kapı ve pencerelerini açamıyorlar
Referandum afişine saldırı !Referandum afişine saldırı !
3. Havalimanı şantiyesi karıştı ! Yaralılar var3. Havalimanı şantiyesi karıştı ! Yaralılar var
Bariyerlere ok gibi saplandıBariyerlere ok gibi saplandı
NASA astronotundan 'dünya dışı yaşam' açıklamasıNASA astronotundan 'dünya dışı yaşam' açıklaması
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS