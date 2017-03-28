Taksim'deki hamburger devi de havlu attı

ABD’nin önde gelen fast-food restoranlarından olan Shake Shack’in İstiklal Caddesi’nde 4 yıl önce açılan şubesi kapandı. Kapanma gerekçesini ise, müşteri azlığı ve yüksek kira oluşturdu.

Shake Shack'i Türkiye'ye Kuveyt merkezli Alshaya Grubu'nun Türkiye yatırımı olan Shaya Mağazacılık A.Ş getirdi. Shaya, aralarında Starbucks, Debenhams ve The Body Shop gibi markaların da olduğu birçok markanın temsilcisi konumunda bulunuyor.

DİĞER ŞUBELER AÇIK

Shake Shack'in İstanbul’daki ilk şubesi ise İstiklal Caddesi’nde 2013’ilk yarısında açıldı. Söz konusu şubeye, İstinye ve Acıbadem’de bulunan 3 şube daha eklendi. Ancak, ünlü markanın en önemli şubesi konumunda bulunan İstiklal Caddesi’ndeki şube geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız kapılarını kapattı.

MÜŞTERİ AZALDI, KİRA YÜKSEK

Şirket kaynaklarından edinilen bilgilere gere, şubenin kapatılmasına, müşteri azlığı ve kira bedellerindeki yükseklik neden oldu. Aynı kaynaklar, diğer şubelerin hizmet vermeye devam edeceği bilgisini paylaştı.

DUYURUSUNU CEO YAPTI

Bugünlerde kapanma işlemleri yapılan şubenin açılacağını ilk olarak, şirketin CEO'su Randy Garutt kendi Twitter hesabından 14 Ocak 2013’te duyurmuştu.