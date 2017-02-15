Taksim'e çıkan yollar kapatıldı

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün yollar emniyet tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapalı tutuluyor. Polis ekiplerinin birçok noktada güvenlik önlemlerini artırdığı görüldü.
EMNİYET AÇIKLAMA YAPMIŞTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,
“16 Şubat Perşembe günü saat 04.00'e kadar, Mete ve İnönü caddeleri trafiğe açık olacak. Sıraselviler Caddesi'ne giriş kapatılacak. Sıraselviler Caddesi'nde İstiklal Caddesi'ne bağlanan yollar kapatılırken, Sıraselviler'den Taksim'e olan trafik akışı, Kazancı Yokuşu'ndan yönlendirilecek. Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış ve Tarlabaşı Bulvarı üzerinden Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakız Ağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri, trafiğe kapalı olacak. Yeni Çarşı, Turnacıbaşı caddeleri, Meşelik Sokağı ve Sadri Alışık Sokağı'ndan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti ve Kılıç Ali Paşa Caddesi'nden Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokağı'na giriş trafiğe kapatılacak" denilmişti.
8 ilde büyük operasyon: Emniyet müdürleri de gözaltında
4 madde Meclis'ten geçti ! İndirim geliyor
Türkiye'yi sarsan taciz skandalı: Kimseye söyleme dedi
Ümit Özdağ’dan referandum iddiası: ''Kanıtlarım var''
Kasım ayı işsizlik oranları belli oldu
Bakan açıkladı ! Trafik cezalarında yeni dönem
Kuyuya düşen köpek 10 gün sonra kurtarıldı
Medyatava'nın patronları bu soruya cevap verin
DEAŞ'a o silahları kimin verdiği ortaya çıktı !
Bahçeli'nin sert çıkışına Akşener'den yanıt
PKK'lı teröristler örgütteki infazları anlattı
Hatay'da kardeş cinayeti ! Uyurken öldürdü
TAKSİM'E ÇIKAN YOLLAR KAPATILDI
Taksim'e ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar kapalı tutuluyor
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün yollar emniyet tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapalı tutuluyor. Polis ekiplerinin birçok noktada güvenlik önlemlerini artırdığı görüldü.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | Site Haritası | RSS