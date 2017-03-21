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''TAKSİM'İ İŞGAL'' DAVASINDA REKOR CEZA TALEBİ

''Taksim'i işgal'' davasında rekor ceza talebi

15 Temmuz darbe girişiminde Taksim Meydanı'nı işgal etmeye kalkışan askerler hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

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15 Temmuz darbe girişiminde Taksim Meydanı'nı işgale giden askerler hakkındaki soruşturma tamamlandı. 11'i tutuklu, 4'ü firari 15 rütbeli askerin aralarında olduğu 99 şüpheli için, "Darbeye teşebbüs suçundan" 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

39 MAĞDUR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Orhan Aydın tarafından hazırlanan 226 sayfalık iddianamede askerin ateşiyle yaralanan 39 kişi mağdur, 4 kişi müşteki olarak yer aldı. İddianamede 99 şüpheli hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Tüm şüpheliler hakkında ayrıca, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "Mala zarar verme" suçlarından da ceza istenirken, bazı şüpheliler hakkında ise, "Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarında da çeşitli oranlarda cezalar istendi.

DHA
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