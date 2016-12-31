TALİHSİZ YAVRU ÖLÜME TERK EDİLDİ

Talihsiz yavru ölüme terk edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahil kenarında, battaniye içerisinde bırakılmış yaklaşık bir haftalık olduğu tahmin edilen kız bebeğin annesi yakalandı.

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Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından battaniyeye sarılmış halde ağlayan bebeğin bulmasının ardından Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk büro polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri, Fethiye Devlet Hastanesinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, bebeğin annesinin Suriye uyruklu Hüda K. (28) olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, Suriye uyruklu anne ve beraber yaşadığı Mehmet D.'yi (21) gözaltına aldı. Hüda. K ve Mehmet.D, emniyetteki sorgulamalarının ardından "kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Fethiye'de 25 Aralık'ta Akarca Mahallesi'nde sahil kenarına terk edilen bir bebek bulunmuş, sağlık ekiplerince olay yerinden alınan bebek, Fethiye Devlet Hastanesine götürülmüştü.  

İHA
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