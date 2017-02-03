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TAM 148 ÜLKENİN MİLLİ GELİRİNİ GERİDE BIRAKTI

Tam 148 ülkenin milli gelirini geride bıraktı

Apple, Finlandiya, Şili, Bangladeş gibi 148 ülkenin milli gelirini de geride bıraktı.

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ABD'li teknoloji devi Apple para basmaya devam ediyor. 2016 4'üncü çeyrek rakamlarını açıklayan firmanın, çeşitli ülkelerdeki bankalarda 246.1 milyar dolar nakit parası var. Bu rakam ile Apple dünya üzerinde banka veya finans kuruluşu olmadığı halde en çok nakit paraya sahip şirket oldu. Paranın yüzde 94'ü ise ABD dışında. Apple'ın 246 milyar dolarlık nakit parası ile yeni bir şirket kurulsa, bu şirket yine de dünyanın en büyük 13'üncü şirketi olabiliyor. Apple'ın nakit parası, büyüklük olarak Procter & Gamble, Bank of America, Chevron ve Walmart gibi dev şirketleri geride bırakıyor. Bu rakam 148 ülkenin milli gelirini de geçti. Buna en yakın milli gelire sahip ülkeler Finlandiya (239 milyar dolar), Şili (234 milyar dolar) ve Bangladeş (224 milyar dolar) oldu.

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