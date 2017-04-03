TANAP'TA TARİH BELLİ OLDU

TANAP'ta tarih belli oldu

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi Genel Müdürü Saltuk Düzyol, Avrupa'ya gaz sevkiyatının 2019'da başlayacağını söyledi.

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Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi Genel Müdürü Saltuk Düzyol, “16 Nisan’dan sonra daha istikrarlı bir ortamda projemizi devam ettireceğiz. 2019’da Avrupa’ya gaz vermeye hazır hale geleceğiz” dedi.

Bölgesinde enerji üssü olmanın yanı sıra enerjide önemli bir geçiş güzergâhı olmayı hedefleyen Türkiye, TANAP'ı 3.2 milyar dolar daha düşük maliyet ve planlanandan kısa sürede tamamlamak için çalışmalara hız verdi.

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Genel Müdürü Saltuk Düzyol, mega projelerin yüzde 80 geç tamamlandığını ve maliyet aşımlarının olduğunu belirterek, "Ancak biz de hem maliyet düşüyor hem de proje zamanından önce bitecek gibi gözüküyor. Bu da projenin gördüğü siyasi desteğin bir göstergesi. 16 Nisan'dan sonra daha da istikrarlı bir ortamda projemizi devam ettireceğimizi düşünüyorum" dedi.

Referandumla ilgili de konuşan Düzyol, "Siyasi istikrar ekonomik istikrarı da getiriyor. Bizim gibi mega projelerin sağlıklı şekilde yürümesi her şeyden önce siyasi istikrara bağlı. Projenin geldiği noktada iki ülke cumhurbaşkanının büyük gayretleri ve vizyonel yaklaşımları da etkili oldu. Referandum sonrasında iki ülkenin siyasi desteğinin artarak devam edeceğini tahmin ediyorum. Bu tarz büyük projeler konjonktürel olaylardan çok fazla etkilenmez" diye konuştu.

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