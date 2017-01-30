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TANIK OLARAK ÇIKTI DURUŞMADA SANIK OLDU

Tanık olarak çıktı duruşmada sanık oldu

Adana'da bir kişi, tanık olarak çıktığı duruşmada sanık oldu.

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Adana'da 22 yaşındaki O.E.'ye, ayrılmak istediği kız arkadaşı 30 yaşındaki Saniye D.'nin polis memuru kuzeni ve akrabaları tarafından işkence ve cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla dava açıldı. Duruşma sırasında tanık olarak ifade veren 35 yaşındaki Emrah Y.'nin sesini tanıyan O.E., kendisine işkence tecavüz eden kişinin sesine çok benzediğini söyledi. Bunun üzerine başlatılan ek soruşturma kapsamında Emrah Y. de tutuklandı.

İşsiz O.E., 8 Ağustos'ta yaklaşık 3 ay boyunca arkadaşlık yaptığı ve evlilik hazırlığında olduğu Saniye D.'nin Belediyeevleri Mahallesi'ndeki evine gitti. Saniye D., kendisini bekar olarak bilen O.E.'ye eşinden boşandığını ve 10 yaşında bir çocuğu olduğunu söyledi. O.E., bu durumda kendisi ile evlenemeyeceğini söyleyip ayrılmak istedi. Sinirlenen Saniye D., kuzenleri polis memuru Metin D. ile Yasin D.'yi çağırdı.

Kısa sürede eve gelen kuzenler, O.E.'nin başına silah dayayıp, dövdü. Üzerine kaynar su dökülen, sopayla da cinsel tacizde bulunulan O.E., daha sonra götürüldüğü balıkçı barınağında, Saniye D.'nin ağabeyi Ethem D. tarafından da tartaklandı. Burada kimliği tespit edilemeyen bir kişi O.E.'ye tecavüz etmeye çalıştı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler tarafından bir sokağa bırakılan O.E.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Saniye, Metin, Yasin ve Ethem D. ile olaya karıştığı belirlenen Faruk Ö. tutuklandı.

'ALTINLARIMI ZORLA ALDI'

Sanıklar 20 ile 38 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle yargılandıkları 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde suçlamaları kabul etmedi. Saniye D. ise O.E.'nin altınlarını zorla aldığını öne sürerek, "Birkaç yalan hareketini yakalayınca ayrılmaya karar verdim. Cinsel birlikteliğimiz olduğu için ayrılamadık. İlişkilerimizi benim haberim olmadan görüntüye almış. Bu görüntüleri yayıp beni rezil etmekle tehdit etti. Korkumdan kimseye şikayet edemedim" diye savunma yaptı.

'SESİ ÇOK BENZİYOR'

Duruşmada Emrah Y. de, savunma tanığı olarak dinlendi. Bu sırada O.E.'nin avukatı söz alarak, "Müvekkilim kendisine tecavüz eden şahsın sesinin, şu an huzurda dinlenen tanığın sesine çok benzediğini söyledi" dedi. Mahkeme başkanının sorusu üzerine O.E. kendisine tecavüz eden şahsın yüzünü göremediğini belirterek, "Sesi çok benziyor. Ben eminim" dedi. Mahkeme heyeti, Emrah Y. hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na yazı yazarak iddianın araştırılmasını istedi.

TUTUKLANDI

İddia üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Emrah Y. gözaltına alındı. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan edilen Emrah Y. suçlamayı kabul etmeyerek ,"Suçu ben işlemedim. Faruk Ö. dışındaki sanıkları tanımıyorum" diye savunma yaptı. Soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı iddianamesinde O.E.'nin alınan ifadesinde kendisine cinsel saldırıda bulunan şahsın ses tonundan ve şivesinden kesinlikle Emrah Y. olduğunu söylediğini belirtti. Emrah Y.'nin nitelikli cinsel saldırı ve hürriyetten yoksun kılma suçlarından 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İddianameyi kabul eden mahkeme, dosyanın işkence davası ile birleştirilmesine karar verdi.

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DHA
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