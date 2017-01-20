Yurtdışında gerçekleşen davaların Türkiye'de tanıtılması için açılan tanıma tenfiz davaları ülkemizde daha çok boşanma davaları için açılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2016 verilerine göre, yurt dışında boşanma oranları Türkiye'dekinin yaklaşık 3 katı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2016 verileri ışığında yayınlanan açıklamaya göre, avukatlar en çok Almanya'dan, İsviçre'den, Fransa'dan ve Avustralya'dan aranıyor. Avukatları tanıma tenfiz davası için arayan kişilerin büyük çoğunluğu ise yurt dışında gerçekleştirilen boşanma davaları için avukatların kapısını çalıyor. Adalet Bakanlığı ise gün geçtikçe artış gösteren boşanma davalarının Türkiye'deki istatistiklerine vurgu yaparak, "Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ortak çalışmalar yaparak, boşanmaların en aza indirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor" diyor.

YURT DIŞINDA BOŞANDIM TÜRKİYE'DE NASIL BOŞANABİLİRİM

Yapılan istatistiklerde yurt dışında gerçekleşen boşanma davaları için en çok başkent Ankara'daki avukatların arandığına dikkat çekiliyor. Avukatları arayan gurbetçi vatandaşların "Yurt dışında boşandım, Türkiye'de nasıl boşanabilirim ?" gibi sorular sordukları ve bu davaları Türkiye'de nasıl gerçekleştirecekleri hakkında detaylı bilgi aldıkları ortaya çıktı.

BOŞANMA'DAN SONRA EN ÇOK İŞE İADE DAVALARI İÇİN ARANIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2016 verilerinde ülke içinde avukatları arayanların ise daha çok işe iade davası ile ilgili olarak avukatları aradıkları ortaya çıktı. İşverenler ile işçiler arasında yaşanan problemlerle nedeniyle ortaya çıkan işten çıkarmaların 2016 yılında bir önceki yıla oranla %24 oranında arttığını söyleyen uzmanlar, bunda ekonomideki çalkantıların da etkili olduğuna dikkat çekti.

İşe iade davalarında, sonuçların genel anlamda pozitif olduğunu ve işçilerin işe geri dönüş yolunun açıldığına dikkat çeken uzmanlar, bazı işverenlerin de tazminatlarını ödeyerek işçileri yeniden işe almadıklarını ve işçilerin bu davayı açmaları dahilinde en kötü ihtimalle tazminat kazanacaklarını belirtiyor.

İşten ayrılan bir işçinin yapması gerekenlerin başında ise, alanında uzman deneyimli bir avukat'a danışarak hareket etmek geliyor. Zira yanlış atılan herhangi bir adım işçilerin işe dönüşünün önünü kapatırken, diğer yandan da tazminat alma ihtimalleri zorlaşıyor.



