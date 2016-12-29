Tanrıverdi'ye 12 yıl 8 ay hapis

MP5 silahı ile, üretimine henüz başlanan Milli Piyade Tüfeği MPT-76'nın çizim ve üretim planlarını satmak isterken yakalanan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi, Ankara 4.Ağır Ceza Mahkemesince 12 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

MP5 silahı ile, üretimine henüz başlanan Milli Piyade Tüfeği MPT-76'nın çizim ve üretim planlarını satmak isterken yakalanan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi'nin cezası belli oldu.

Ankara 4.Ağır Ceza Mahkemesince, Tanrıverdi, 12 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.