TANRIVERDİ'YE 12 YIL 8 AY HAPİS

Tanrıverdi'ye 12 yıl 8 ay hapis

Milli tüfeğimizin çizim ve üretim planlarını satarken yakalanan müdürün cezası belli oldu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

MP5 silahı ile, üretimine henüz başlanan Milli Piyade Tüfeği MPT-76'nın çizim ve üretim planlarını satmak isterken yakalanan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi, Ankara 4.Ağır Ceza Mahkemesince 12 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

MP5 silahı ile, üretimine henüz başlanan Milli Piyade Tüfeği MPT-76'nın çizim ve üretim planlarını satmak isterken yakalanan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi'nin cezası belli oldu.

Ankara 4.Ağır Ceza Mahkemesince, Tanrıverdi, 12 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

630
Devlet Başkanı porno film izlerken yakalandıDevlet Başkanı porno film izlerken yakalandı
2 öz kızına cinsel istismardan tutuklandı2 öz kızına cinsel istismardan tutuklandı
Piyangoyla kararan hayatlar...Piyangoyla kararan hayatlar...
HDP'li Aysel Tuğluk tutuklandıHDP'li Aysel Tuğluk tutuklandı
Anayasa anketinden şaşırtan sonuçlarAnayasa anketinden şaşırtan sonuçlar
FETÖ operasyonlarında aranan 327 asker yakalandıFETÖ operasyonlarında aranan 327 asker yakalandı
Koalisyon güçleri Musul'u unuttuKoalisyon güçleri Musul'u unuttu
AK Partili Kuzu canlı yayında açıkladı: Seçim barajı düşebilirAK Partili Kuzu canlı yayında açıkladı: Seçim barajı düşebilir
2017 asgari ücret ne kadar olacak?2017 asgari ücret ne kadar olacak?
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS