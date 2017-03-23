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TARAFLAR SURİYE İÇİN YENİDEN BİR ARAYA GELDİ

Taraflar Suriye için yeniden bir araya geldi

İsviçre'nin Cenevre kentinde BM gözetiminde 5. turu düzenlenen Suriye konulu görüşmeler, ikili toplantılarla başladı.

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İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 5. turu düzenlenen Suriye konulu görüşmeler, ikili toplantılarla başladı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın yardımcısı Remzi İzzettin Remzi, Beşşar Caferi başkanlığındaki rejim heyeti ile Mövenpick Oteli'nde TSİ 12.00 sularında görüşmeye girdi.

Mistura'nın Ankara'daki temasları sürdüğü için, görüşmelerin ilk gününde ara buluculuk görevini, Remzi yürütüyor.

Remzi, Caferi ile görüşmesinin ardından, konakladıkları Royal Hotel'de muhalefet heyetiyle TSİ 14.00 sularında bir araya gelecek.

Cenevre'deki 5. tur görüşmelerin resmi açılışı ise yarın, Mistura'nın başkanlığında yapılacak.

Görüşmelerin Mistura'nın moderatörlüğünde, 1 Nisan'a kadar dolaylı olarak sürmesi planlanıyor.

Görüşmeler, rejim ve destekçisi yabancı terörist grupların, aralıksız süren ateşkes ihlalleri ve sivil katliamlarının gölgesinde başlıyor.

30 Aralık 2016'da ilan edilen ateşkese meşru müdafaa dışında uyan muhalifler de son birkaç gündür, rejime ilk etkili karşılıklarını veriyor.

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